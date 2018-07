Testerip speelt nieuwe petanquevelden in 14 juli 2018

02u25 0 Dentergem Petanqueclub Testerip krijgt vandaag burgemeester Koenraad Degroote, zijn schepenen en de gemeenteraadsleden op bezoek om de nieuwe petanquevelden officieel 'in te spelen'.

Het bestuur van de club kon eerder deze week al eens oefenen met schepen van feestelijkheden Bart De Keukeleire (Eendracht) en zag dat het goed was. "Onze nieuwe terreinen bevinden zich vlak naast het gemeentehuis en achter de pastorie", vertelt bestuurslid Marc Demaeght.





Mandelbeek

"Vroeger lagen onze velden aan de achterkant van het ACV-gebouw, maar nu huist daar de buitenschoolse kinderopvang van de gemeente. Daarop besloot de gemeente op een nieuwe locatie acht velden aan te leggen. Eentje meer dan we gewend waren. Bij drukte kunnen we er ook tien velden van maken, maar dan verdwijnen de tussenpaadjes." De petanquevelden kijken nu uit op het groen rond de Mandelbeek. Binnenkort legt de gemeente er nog een wandelpad aan en er komen zitbankjes. De club kreeg ook een nieuw lokaal dat het met de petanquers van Okra kan delen. De gemeente legde 75.000 euro voor de velden op tafel. Vandaag is er de hele namiddag een tornooi om de velden in te spelen. (VDI)