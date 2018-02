Telefoonopnames doen verkrachter de das om 10 februari 2018

Een 51-jarige man uit Dentergem is voor het Gentse hof van beroep gekomen voor een verkrachtingszaak. De man zou in mei 2017 een dronken vrouw aangerand en verkracht hebben na een avondje uit. "Ze kwamen elkaar tegen op straat en raakten aan de praat", zegt de advocaat van de man. "De vrouw leek dronken en een gevaar voor zichzelf, ze stak de weg over zonder te kijken. Hierop besloot mijn cliënt om haar mee te nemen naar een veilige plek. Daar begonnen ze te praten en mondde het uit in meer." De man zelf beweert dat hij niks fout heeft gedaan en ontkent dat hij haar tot ook maar iets gedwongen heeft. Het kantelmoment tijdens het proces was toen de telefoonopnames beluisterd werden. De vrouw had tijdens de verkrachting geprobeerd de politie te bellen. Op de fragmenten hoor je haar huilen. "Nee, alsjeblieft niet doen", smeekt ze. Voor de procureur-generaal is het duidelijk: het verhaal van de man is verzonnen. Hij eiste twee 2 jaar cel. Uitspraak op 7 maart. (DJG)