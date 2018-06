Supporter Rode Duivels tegen boom 25 juni 2018

Langs de Statiestraat in Dentergem knalde een twintiger uit de gemeente zaterdagavond rond 18u met zijn wagen tegen een boom. De jongeman was op de terugweg van één van de grote schermen en had duidelijk de overwinning van de Rode Duivels te stevig gevierd. Omdat hij teveel gedronken had, trok de politie zijn rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen in. Hij bleef zelf ongedeerd. (LSI)