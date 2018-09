Stefan Bonné lijsttrekker bij Focus8720 06 september 2018

Gemeenteraadslid en bio-ingenieur Stefan Bonné (45) is bij de gemeenteraadsverkiezingen lijsttrekker bij oppositiepartij Focus8720. Hij neemt er de fakkel over van ouderdomsdeken Tony Vandemaele (70), die nu de rol van lijstduwer opneemt. "We gaan voor vernieuwing en vinden dat Stefan die verpersoonlijkt", vertelt Tony. "Ik heb bewust gekozen om een stapje opzij te zetten. Ik word ook een jaartje ouder en wil deze keer mijn ervaring ten volle inzetten om de lijst te duwen." Focus8720 is een onafhankelijke lijst die in 2006 voor het eerst opkwam en toen zeven zitjes wegkaapte. Stefan wil vooral werk maken van een betere verkeersveiligheid - met de invoering van trajectcontroles op sommige wegen - en van een efficiëntere communicatie bij wegenwerken. (VDI)