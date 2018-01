Stalker riskeert achttien maanden celstraf 02u51 0

Een 32-jarige man uit Ingelmunster riskeert een celstraf van achttien maanden voor stalking van zijn ex-vriendin en haar gezin uit Dentergem. Hij plaatste een naaktfoto van zijn ex op Facebook, achtervolgde hen, reed hen klem, wachtte hen op, belde hen op, plaatste een seksuele advertentie op VT4-tekst, belde werkgevers op,... "Het moet stoppen", klonk het bij de rechter en het openbaar ministerie in koor.





Eind 2016 sprong na twee jaar de relatie tussen Bram G. en zijn vriendin af. Daarna startte de stalking. Niet alleen zijn ex raakte in zijn vizier, ook haar zus en haar ouders. G. deinsde er ook niet voor terug om valse klachten tegen het gezin in te dienen. Hij was daarbij niet aan zijn proefstuk toe want hij liep in het verleden al enkele veroordelingen op. "Hij is de pedalen kwijt en een gevaar voor de maatschappij", vond het openbaar ministerie. Het vorderde minstens 18 maanden celstraf. "Ik beloof dat ik mij zal herpakken", vertelde Bram G. "Ik heb er spijt van. Ik heb een nieuwe vriendin waarmee ik zal huwen. Het zal stoppen."





"We houden je in het oog en zullen de volgende keer niet aarzelen om je in de cel te stoppen", waarschuwde de openbare aanklager. G. vroeg de rechter een voorwaardelijke celstraf. Tegen 2 mei moet blijken of dat haalbaar is. (LSI)