Secretariaatsmedewerker Mia in de bloemen 25 augustus 2018

Secretariaatsmedewerker Mia Careel is na een carrière van 26 jaar bij de gemeente Dentergem met pensioen gegaan. Burgemeester Koenraad Degroote en de gemeenteraad zetten haar daarvoor passend in de bloemetjes.





Haar taak was in het begin niet alleen politie-administratie verwerken, maar ook alle gemeentelijke eigendommen en openbare wegen inventariseren. "Die inventaris bestaat nog steeds en we zijn Mia dankbaar voor haar werk", aldus de burgemeester. "Later is ze meer en meer geëvolueerd tot een rechterhand van de gemeentesecretaris en hielp ze ook mee bij onder andere de technische dienst. We willen haar dan ook danken voor zowel werkijver." Mia kreeg een huldiging in het bijzijn van haar man Willy, haar dochters en kleinkinderen.





(VDI)