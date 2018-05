Scheurtjes duiken op in archiefgebouw 18 mei 2018

Oppositiepartij Focus8720 merkte op de raad op dat er in verschillende hoeken van het gemeentelijke archiefgebouw scheurtjes zijn.





"En dat terwijl het gebouw nog maar in 2016 ingehuldigd werd", vertelt raadslid Tony Vandemaele. "Is er daar een bouwtechnisch probleem?"





Schepen Bart De Keukeleire beaamt. "We zijn al een aantal keer samen gekomen met het hoofd van de technische dienst, de ingenieur, aannemer en architect om het probleem te bekijken. Tot op heden hebben we nog geen pasklare oplossing. We wachten nu drie maanden omdat het lijkt alsof de scheurvorming is vertraagd. Daarna komen we terug samen om de evolutie te bekijken in de hoop een oorzaak en oplossing te vinden. We gaan uiteraard gepaste maatregelen nemen." (VDI)