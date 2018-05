Scheppen in het water in Meikensbossen 26 mei 2018

Op zondag 27 mei organiseert 't West-Vlaamse Hart een dag vol waterpret in de Meikensbossen. Tussen 14 en 16 uur is er 'Scheppen in het water'. Natuurgids Valerie brengt de waterkoffer vol schepnetten, loepepotjes, zoekkaarten en een microscoop mee om samen met kinderen en hun (groot)ouders op zoek te gaan naar de diertjes in de poelen van het domein.





Je kiest zelf wanneer je langsloopt en vertrekt. Valerie vind je aan een van de waterpartijen in het 63 hectare groot domein aan de parking bij de Ankelaarstraat.





(VDI)