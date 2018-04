Schandpaal heeft nieuwe stek 21 april 2018

02u58 0 Dentergem Naar aanleiding van Erfgoeddag nu zondag heeft de gemeente de historische schandpaal die vroeger op het binnenplein aan de achterkant van het JOC stond een nieuwe stek gegeven.

De paal is voortaan te bewonderen aan de voorkant van het nieuwe archiefgebouw in de Baljuwstraat. Dankzij het werk van heemkundige José Spiessens werd de paal van vernietiging behoed en kreeg die eind jaren 70 een plaatsje aan het JOC.





"Maar daar was hij wat aan het zicht onttrokken", geeft de burgemeester Koenraad Degroote (N-VA) toe. "Nu het nieuwe archiefgebouw af is, vonden we dit een optimale nieuwe locatie." Tijdens Erfgoeddag loopt er in het gebouw ook een expo rond 'kiezen' in Dentergem, met oude pamfletten en affiches. Er is verder nog een ludieke verkiezing tot 'Beste Dentergemnaar'. De gemeente onthult ten slotte twee gedenkplaten voor de slachtoffers van de Napeolontische oorlogen aan de kerken van Oeselgem en Markegem. (VDI)