Regio wat groener dankzij Dag van de Natuur 26 november 2018

02u21 0 Dentergem De Dag van de Natuur afgelopen zaterdag ging in heel de regio gepaard met diverse plantacties. Zo ging Natuurpunt langs de Egemsestraat in Koolskamp aan de slag.

"We planten een houtkant van 100 meter en een vogelbosje van 250 vierkante meter aan", weet Wouter Declerck. " Eerder dit najaar werd er op het terrein reeds een kikkerpoel uitgegraven, en volgend voorjaar wordt er ook nog een bloemrijk graslandje aangelegd, goed voor de vlinders en bijen."In Izegem werden op het speelplein van de Lindewijk geboortebomen aangeplant en in Dentergem gingen 5.500 bomen in de grond in de Meikensbossen. Ook werd de Theo Vitse-dreef ingehuldigd als blijk van waardering aan de regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos voor zijn inzet bij de realisatie van de Meikensbossen. (CDR)