Reeks inbraken allicht het werk van lokale dader(s) 20 maart 2018

De jongste weken werd in de Dentergemse deelgemeente Oeselgem op verschillende plaatsen ingebroken. Ondermeer de plaatselijke chiro-afdeling kreeg twee keer ongewenst bezoek, net als de vrije basisschool Mikado, vlakbij de kerk in Oeselgem.





"Twee weken geleden werd bij ons een deur ingetrapt van de kleuterafdeling", weet directrice Els Desmet. "Er verdween toen een digitaal fototoestel. Afgelopen zaterdagnacht was het weer van dat. Uit een andere toegangsdeur werd het onderste glazen paneel weggehaald, om binnen te geraken. Dit keer werden twee laptops gestolen."





De inbraken zijn vervelend voor de school.





"We speelden duur materiaal kwijt", zegt Els Desmet. "Dat is allesbehalve leuk. Toch prijzen we ons nog enigszins gelukkig dat er niet al te veel schade werd aangericht. Dat zou het nog erger hebben gemaakt."





Alle jeugdlokalen, behalve die van de KLJ, kregen de voorbije weken ook inbrekers over de vloer. Omdat die lokalen eigendom zijn van de gemeente, wordt nu vanuit het gemeentebestuur nagegaan hoe nieuwe inbraken kunnen vermeden worden. Politie en benadeelden vermoeden alvast dat de feiten het werk zijn van lokale dader(s).