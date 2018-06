Red Devils Arena op parking voetbalclub 14 juni 2018

02u39 0 Dentergem De parking van voetbalclub Koninklijke Zonnekloppers Dentergem langs de Meulebekesteenweg wordt de komende weken omgetoverd tot de Red Devils Arena.

Bernd Backelandt van Café Bizarre zorgt er voor dat toeschouwers er alle matchen van onze Rode Duivels op het WK in Rusland op een groot scherm van vijftien vierkante meter kunnen zien. "We willen voor de optimale fanbeleving in onze gemeente gaan", vertelt hij. "In 2014 en 2016 zorgden we in samenwerking met andere zaken ook al voor een fandorp aan het JOC. Dit keer kozen we voor de parking van de voetbalclub. Hier is het wat ruimer en is het ook wat makkelijker om te beveiligen." De drie groepsmatchen van de Belgen zijn er te bekijken. Nu maandag openen de deuren een uur op voorhand. Zaterdag en donderdag openen ze drie uur op voorhand. "Op zaterdag werken we zelfs met een speciale Margarita Foot Lunch", vertelt Bernd. "Tussen 11 en 13 uur krijg je voor vijf euro een pizza. Verder kan je hier hamburgers eten en om de hoek is er een frituur. We kijken ook voor een uitgebreide biertoog en plassen kan in het voetbalgebouw. We moedigen iedereen ook aan om met de fiets te komen. De eerste 300 supporters die maandag met de fiets komen, krijgen een gratis Belgium-shirt." Meer info op de FB-pagina Red Devils Arena Dentergem. (VDI)