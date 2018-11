Recordveiling prijsduiven brengt 6,5 miljoen euro op 13 november 2018

02u26 0 Dentergem De recordveiling van de prijsduiven van Gaby Vandenabeele heeft in totaal 6,5 miljoen euro opgebracht. Gisteren gingen er nog 352 jonge duiven onder de veilinghamer en die brachten bijna 900.000 euro in het laatje.

De topkweker uit Dentergem deed via veilingsite PIPA al zijn 815 duiven van de hand omdat hij 'duivenmelkerslong' heeft. Daarbij reageert het longweefsel allergisch op duivenstof. Op doktersadvies maar met veel pijn in het hart moest Gaby stoppen met zijn geliefde duivensport. De voorbij decennia rijfde hij met zijn duiven talloze prijzen binnen en dat dreef de interesse én de prijs bij de veiling de hoogte in. De teller stond zondagavond na twee veilingdagen al op 5,6 miljoen euro. Gisteren werden er nog eens 352 duiven verkocht.





72.000 euro voor Leo

De gemiddelde prijs per duif stond na drie dagen op 8.077 euro. Het betrof gisteren vooral afstammelingen van de prijsduiven die in het weekend al onder de veilinghamer waren gegaan. Duurste duif op de laatste veilingdag was Leo. Die bracht in z'n eentje 72.000 euro op. Ook de andere zonen en dochters deden het goed. De nakomelingen van New Bliksem, dit weekend nog geveild voor een recordbedrag van zo maar eventjes 366.000 euro, brachten gemiddeld tussen de 12.000 en 24.000 euro op. Ook enkele kinderen van topduif Rudy deden het bijzonder goed, met prijzen tussen de 24.000 en 30.000 euro.





Het vorige record voor een veiling lag op 4,3 miljoen en dateert van 2013, maar dat record is dus verbroken. (VDI)