Puigdemont ontkurkt nieuwe gemeentelijke cava 02u38 6 Joke Couvreur Dentergem Dat de afgezette Catalaanse president Carles Puigdemont zijn verlengd verblijf in België aangrijpt om al eens een bedrijfsbezoek te plegen of in de Brugse binnenstad te kuieren was reeds bekend. Dat hij ook al eens een glaasje lust, bewees hij gisterenavond op het gemeentehuis van Dentergem.

Daar was hij op uitnodiging van burgemeester Koenraad Degroote (N-VA) te gast om de eerste fles nieuwe cava voor recepties officieel te kraken. "Nu onze oude voorraad bijna op is leek het een goed moment om eens te veranderen", aldus de burgemeester. "Via een aanbesteding kwamen we bij de Catalaanse cava 'Masia Pau N1 brut nature' uit. Toen we zeker wisten dat de cava in januari geleverd zou worden, kwam ik op het idee om Carles Puigdemont uit te nodigen. Cava is een erg belangrijk exportproduct voor Catalonië en voor hem is het een mooie gelegenheid om zijn streek te promoten." Puigdemont - in gezelschap van zijn Tieltse advocaat Paul Bekaert - genoot met volle teugen van de avond. "We voeren enerzijds wel een politieke strijd, maar anderzijds mogen we de kans niet onbenut laten onze mooie regio aan de wereld te promoten. Daarom was hier vanavond met plezier aanwezig." Na afloop van de receptie kreeg Puigdemont geen cava, maar drie geschenkmanden met...lokale bieren mee. (VDI)





Joke Couvreur Carles Puigdemont mocht de cava ontkurken, waarna er kon geklonken worden met burgemeester Koenraad Degroote en schepen Bart De Keukeleire.