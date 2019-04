Publiek kan mee dansen in nieuwste voorstelling Danzarté VDI

02 april 2019

14u33

Bron: VDI 0 Dentergem Dansgezelschap Danzarté pakt op zaterdag 6 april uit met zijn nieuwste voorstelling, die simpelweg ‘Dans!!’ heet. Ze werkt daarvoor samen met Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden. Het wordt een interactieve dag, want ook het publiek kan mee dansen.

In de namiddag is er van 14 tot 17.30 uur een workshop voor zestig leerlingen uit de vijf lagere scholen van Groot-Dentergem. Zij krijgen drie dansen aangeleerd, waaronder een (groot)ouder-kind-dans. ’s Avonds zullen ze die dan voor het grote publiek tijdens de show brengen. De workshop sluit af met een kinderfuif.

Om 19.30 uur begint het avondprogramma. “De Lustige vrienden brengen live muziek waarop verschillende groepen hun dans zullen uitvoeren”, vertelt lerares Maaike Bohez. “De dansgroepen die je ziet, zijn leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar, mensen van Danzarté zelf, Okra Danst en van de damesturnclub van Oeselgem. Ook het publiek zullen we aansporen om mee enkele dansen uit te voeren.”

Tickets kosten acht euro in voorverkoop en tien euro aan de deur. Jongeren onder de 12 jaar kunnen gratis mee genieten. Meer info via geertcarton@telenet.be of op 0478/09.95.95. Alles gaat door in het JOC in de Wontergemstraat 7.