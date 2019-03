Plannen voor buurtparking krijgen vorm VDI

21 maart 2019

17u49

Bron: VDI 0 Dentergem Het Agentschap Wegen & Verkeer gaat deze legislatuur werk maken van de heraanleg van de doortocht in Wakken. Om een vlotte doorstroming in de Mandelstraat te krijgen verdwijnen de parkeerplaatsen in de Mandelstraat, maar vlakbij komt er een buurtparking.

De heraanleg van de doortocht omvat de aanleg van een gescheiden riolering in de Markgemstraat en de Wapenplaats. Tegelijkertijd word ook het wegdek vernieuwd. “Daarom wensen we bij het binnenkomen van Wakken vanuit Wielsbeke een parking aan te leggen”, aldus burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “Met een buurtparking erbij kunnen we de Mandelstraat veel verkeersvriendelijker en mooier inrichten. Omdat de eigenaar van de grond niet meewerkt, moeten we tot onteigening overgaan.”

Oppositiepartij Focus8720 stelt zich toch enkele vragen bij het dossier. “We hadden de parking liever aan de andere kant van de Mandelstraat gezien, gezien je zo direct connectie kan maken met de toegang tot het kerkhof, de Wapenplaats, het Kloosterhof en ook het wandelpad naar de Baliekouter”, zegt Stefan Bonné. “Nu dient de Mandelstraat nog gekruist te worden. Het lijkt ons er op dat die optie onvoldoende onderzocht is en te snel afgevoerd is. Nu komt er een oversteekplaats en zo traag wordt daar nu ook niet gereden.”