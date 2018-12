Parochieraad verkoopt zelfgemaakte kerstkaart VDI

16 december 2018

15u51

Bron: VDI 0

De parochieraad van Markegem brengt voor het derde jaar op rij een eigen kerstkaart uit. Met het initiatief willen ze de kern van het kerstfeest in de kijker zetten. “Daarom kiezen we altijd voor details die met de kerststal of traditionele figuren te maken hebben”, vertelt Eddy Vervalle. “Jan Lambrecht fotografeert al jaren de opgestelde kerststallen in en rond de kerk van Markegem. Ik vond dat een zeer mooi gegeven en daarom vroeg ik hem die foto’s te gebruiken op een kerstkaart. De meeste kerstkaarten die je in de winkel kan kopen zijn eenvoudig en meestal zonder kerststal. Met onze kaart willen we terug naar de oorspronkelijke geest van kerstmis.” In 2016 kwam er een kerstkaart met Jozef, >Marie en het kindje Jezus in de stal. Vorig jaar was er een brandglas uit een van de kerststallen te zien. “Dit keer kiezen we voor de monialen van Bethlehem, de kerstbeelden van de kloostergemeenschap. Bedoeling is dat we na vijf jaar een pakket met de vijf verschillende kaarten aanbieden.” Een kerstkaart met envelop kost 1 euro en kan je kopen bij Eddy in de Wakkenstraat 38 of via 0478/19.67.40.