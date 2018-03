Paaswandeling met SPAC 30 maart 2018

Het SPAC, een samenwerking tussen de Gezinsbond, Chiro Nellekijn, het oudercomité van Basisschool Zeppelin, de vriendenkring t Veld en Sport- en Feestkomitee De Zwaluw - organiseert op zaterdag 31 maart een paaswandeling. Dit keer onder de noemer 'Paze-Haze-Mon-Go. De wandeling situeert zich rond de Meikensbossen. Vrij starten kan aan het zaaltje van d'Oude Koestal tussen 16 en 17 uur. Voor de kinderen is er een wedstrijd door selfies te maken met de verstopte paaskonijnen. Volwassenen kunnen droedels oplossen. Na de tocht zijn er frietjes en frikandellen à volonté. Kinderen betalen 6 euro, volwassenen 10 euro. Kinderen jonger dan drie mogen gratis deelnemen. Vooraf inschrijven vereist via jacqueline@patrickneirinck.be of 051/53.44.62. (VDI)