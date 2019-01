Over enkele jaren twee nieuwe schepenen 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE VDI

10 januari 2019

08u44

Bron: VDI 1

Geen wijzigingen in het schepencollege van Dentergem bij de start van de nieuwe legislatuur. Op termijn komt daar echter verandering in. Gemeenteraadslid Charlotte Vandemoortele was bij de verkiezingen met 972 voorkeurstemmen goed voor het derde beste resultaat, na burgemeester Koenraad Degroote en schepen Yves Lambrecht. Zij mag over drie jaar de fakkel overnemen van schepen Rita Delmotte. Hetzelfde verhaal bij gemeenteraadslid Gunther Simoens (46), die 750 stemmen behaalde. Hij mag over twee jaar Philip Vanhaesebrouck vervangen. "Dat geeft ons nog wat tijd om ons in te werken", vertelt het duo. "Welke bevoegdheden we overnemen, staat nog niet vast. Het is dus niet zeker dat we die van de afscheidnemende schepenen overnemen. Er zal eerder een herverdeling komen."

