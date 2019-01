Ouders kunnen met al hun vragen terecht in Huis van het Kind VDI

23 januari 2019

11u04

Bron: VDI 0 Dentergem Het gemeentebestuur van Dentergem heeft een erkenning gekregen voor zijn Huis van het Kind. Het gaat om een samenwerking tussen diverse organisaties die inzetten op kinderopvang, gezondheidszorg, vrijetijdsaanbod en opvoedingsondersteuning.

Wie meer info over die onderwerpen nodig heeft, kan voortaan op één vaste locatie terecht in het Sociaal Huis in de Kasteeldreef 1.

Je kan er voortaan elke dinsdag van 9 tot 11 uur en elke woensdag van 15 tot 16 uur terecht voor allerhande vragen die met opvoeding van kinderen te maken hebben. De nieuwe dienst bundelt onder andere de vrije opvangplaatsen in de gemeente.

Op termijn wil ze ook zorgen voor een pamperbank in elke (deel)gemeente, onder meer in het gemeentehuis en de twee bibliotheken. Daar kan je dan overschotten nalaten voor arme gezinnen.