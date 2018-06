Oppositie wil infovergadering rond pseudovogelpest 29 juni 2018

02u40 0 Dentergem In de nasleep van de recent vastgestelde pseudovogelpest aan de Meuledreve in Oeselgem pleit oppositiepartij Focus8720 voor een infovergadering.

"We merken immers dat heel wat omwonenden met veel vragen zitten", aldus raadslid Tim Van Rijckeghem, die zelf in de perimeter woont en zijn kippen verplicht moest laten inenten. De gemeente heeft vlug en goed gereageerd, maar we vermoeden dat de bevoegde dienst met vragen overspoeld zal zijn. Ware het daarom niet opportuun om een infovergadering te organiseren met een veearts erbij? Dan kan die meteen alle vragen in één keer beantwoorden."





Burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) vindt dat alvast niet nodig. "We hebben meteen gedaan wat het FAVV vroeg en alle mensen die binnen die perimeter pluimvee hebben, verwittigd van die inentingsplicht. Er kwamen al een twintigtal mensen informeren, maar het was nu ook geen stormloop. We kunnen dus alle vragen meteen beantwoorden en denken dat een infovergadering in dit geval niet meer nodig is."





(VDI)