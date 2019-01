Oppositie vraagt andere samenstelling adviesraad ontmoetingscentra VDI

Oppositiepartij Focus8720 pleitte op de gemeenteraad voor een andere samenstelling van de adviesraad voor de gemeentelijke ontmoetingscentra.

“In december 2012 werden 2 adviesraden voor die gemeentelijke ontmoetingscentra opgericht, na het verdwijnen van de vzw’s Hondius/Leieheem en JOC/PAX”, vertelt raadslid Patrick Bearelle. “De raad bestond tot op heden uit vier leden van Eendracht, twee Focus8720-leden en zes leden uit de lijst met zaalgebruikers. Nu de gemeente naar één adviesraad wil evolueren, stellen we voor om zestien leden waarvan maximum 2 op 3 van hetzelfde geslacht te kiezen uit de luist van gebruikers die een kandidatuur hebben ingediend, bij voorkeur uit de vier deelgemeentes. “

Geen gemeenteraadsleden

“Gemeenteraadsleden kunnen deze vergaderingen niet langer bijwonen, behalve op uitdrukkelijke vraag van een meerderheid van de adviesraad. De oude samenstelling was niet bevorderlijk voor een objectieve, open en transparante werking ervan. Bovendien waren de burgemeester of een of meerdere schepen vaak aanwezig op die vergaderingen, want het tot een mini-gemeenteraad maakte. Daarbij hadden we vaak medelijden met de drie aanwezige neutrale gebruikers van de zalen. Daarom streven we met deze nieuwe formule voor meer burgerparticipatie.”

Meerderheidspartij Eendracht is het in grote lijnen eens met het punt. Ze vraagt wel dat elke fractie nog één vertegenwoordiger aanstelt om in die raad te zetelen, maar geen gemeenteraadsleden. Op vandaag kreeg de gemeente veertien kandidaturen voor de adviesraad binnen. Het punt wordt een maand uitgesteld om alles beter uit te kunnen werken.