Oorlogsexpo in JOC 10 november 2018

Koninklijke Harmonie De Lustige Vrienden organiseert deze namiddag een gratis oorlogsexpo in het JOC in de Wontergemstraat. Tussen 14 en 18 uur vind je er tal van spullen die met beide wereldoorlogen te maken hebben. Om 19 uur volgt een concert van de harmonie met dameskoor Cantiamo en mannenkoor Sint-Stefanus. Het wordt een muzikale avond met een mix van harmoniemuziek, koorgezang, gedichten, poëzie en plaatselijke verhalen. De inkom 's avonds bedraagt 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur. Jongeren minder dan 12 jaar mogen gratis binnen. (VDI)