Ommegang en Dolle Dinsdag 13 juli 2018

De Ommegangsfeesten palmen de volgende dagen Dentergem in. Op zaterdag 14 juli zijn er wielerwedstrijden voor nieuwelingen en junioren met start in de Gottemstraat. In de Riva Dance is er een kermisparty, in De Kortekeer een muziekquiz en in Bizarre een zomers terras. Op zondag 15 juli start de dag om 9 uur met een vinkenzetting in de zaal bij café Bizarre en op dat tijdstip begint een rommel- en antiekmarkt in de Kerkstraat en Dreve. Aan Café Bizarre kan je de WK-finale op groot scherm zien. Op maandag is er om 14 uur een wielerwedstrijd met start aan het Nellekenshof. Dinsdag 17 juli is er Dolle Dinsdag met een jaarmarkt in het centrum en opstelling van oude tractoren in de Statiestraat. Om 11.30 uur is er een gratis receptie aan de kerk en om 12.30 uur torenworp voor kinderen. Met aan Bizarre optredens van Royalty Busters en The Damnettes. (VDI)