Nu ook belasting op verwaarloosde voorgevels 18 mei 2018

Het belastingsreglement op leegstaande en verwaarloosde panden in het werkgebied van de Woonwinkel Tielt wordt uitgebreid. Voortaan geldt er ook een extra belastingsreglement op verwaarloosde voorgevels.





Dentergem keurde het reglement als een van de eerste gemeentes goed. "Wie een voorgevel heeft die zeer verkrot is en het straatbeeld bezoedelt, moet daar een belasting op betalen", dixit burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). "De persoon in kwestie krijgt uiteraard drie tot zes maand de tijd om de nodige aanpassingen te doen. Pas daarna innen we die belasting en geldt er een tarief van 750 euro. Wie dan nog volhardt, betaalt na een jaar 1.500. Na twee jaar loopt dat al op tot 2.250 euro."





Veerle Cannie (Focus8720) vroeg zich af of de criteria niet te streng zijn en vreesde dat ook gewone gezinnen getroffen kunnen worden door de belasting.





"Mensen van goede wil willen we hier niet mee treffen", aldus Degroote. "Dit is voor ons een stuk achter de deur voor als het echt te erg wordt. Betaalt iemand de belasting niet, dan kunnen we die nog altijd verhalen door beslag te leggen op eigendom." (VDI)