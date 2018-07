Norva is kaartkampioen 25 juli 2018

Norva Vandepopuliere werd kampioen van de kaartersclub van het lokaal dienstencentrum Domein Kloosterhof in Wakken. Ze werd gevierd met een trofee, een waardebon en er waren ook bloemen.





Elke woensdag wordt er gekaart in het dienstencentrum en elke eerste woensdag van de maand is het voor punten. Voor meer informatie kan je terecht in het lokaal dienstencentrum Domein Kloosterhof in Wakken via Kloosterhof@gvo.be.





(CDR)