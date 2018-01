Nieuw Wakkens Toneel pakt uit met nieuw stuk 25 januari 2018

Het Nieuw Wakkens Toneel staat vanaf eind februari op de planken met het nieuwe stuk 'Poging tot Moord'. Er vinden vijf voorstellingen plaats in cultuurcentrum Hondius in de Oostdreef 48. De regie is in hande nvan Jean Desmaele en het verhaal is geschreven door Eddy Thomas. In het verhaal volgen we de oude Pier die zijn einde ziet naderen. Huishoudster Bertha komt daarbij in conflict met toekomstig erfgename Flora. Ook anderen komen zich in de kwestie moeien. De voorstellingen vinden plaats op zondag 25 februari en zondag 4 maart om 15 uur en op zaterdag 3 maart, vrijdag 9 maart en zaterdag 10 maart om 20 uur. Tickets kosten 8 euro via kaarten@wakkenstoneel.be.





(VDI)