Nieuw Wakkens Toneel brengt ‘Motie van Wanorde’ VDI

07 maart 2019

15u46

Bron: VDI 0 Dentergem Het Nieuw Wakkens Toneel staat vanaf 17 maart op de planken met het komische stuk ‘Motie van Wanorde’.

De tien toneelspelers van NWT brengen het werk van auteur Ray Cooney tot leven. De regie is in handen van Rik Schrauwen. “Het stuk volgt het verhaal van staatssecretaris Rik Uytdebroeck”, vertelt voorzitter David Verbeure. “Hij hoopt de avond en de nacht van zijn leven mee te maken met Janine Wouters, secretaresse van de oppositiepartij.”

Suite

Een mooie suite in het Brusselse Albert Hotel is de plaats van het gebeuren. “De buitenwereld en zijn vrouw zijn er van overtuigd dat hij deelneemt aan een parlementaire nachtzitting”, vervolgt David. Alles loopt gesmeerd tot er een lijk op de vensterbank van Riks suite wordt ontdekt. Zijn kabinetschef moet Rik komen redden, maar de hotelmanager, een serveuze en de Spaanse meid gooien roet in het eten.”

Het Nieuw Wakkens Toneel speelt op zondagen 17 en 24 maart om 15 uur en op zaterdagen 23 en 30 maart om 20 uur. Er is ook nog een voorstelling op vrijdag 29 maart om 20 uur. De opvoeringen gaan door in CC Hondius in de Oostdreef 48. De toegang bedraagt 8 euro.

Kaarten zijn te koop via kaarten@wakkenstoneel.be of 0468/14.84.08. Ook ’t Gazettewinkelke op de Wapenplaats 33 verkopot kaarten.