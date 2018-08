Na 20 jaar eindelijk fietspad AANLEG LANGS MEULEBEKESTEENWEG START IN 2021 VALENTIJN DUMOULEIN

25 augustus 2018

02u35 0 Dentergem De Meulebekesteenweg (N305) krijgt na ruim twintig jaar wachten een fietspad. Veel automobilisten vlammen er voorbij en daardoor wagen er zich zelden fietsers op de drukke gewestweg. Nu komen er afgescheiden paden en suggestiestroken.

De N305 is een gewestweg die Meulebeke via Oostrozebeke met Dentergem verbindt. De aanleg van een fietspad sleept er al jaren aan. "Al van in de jaren 70 kwam dit ter sprake, maar pas eind jaren 90 is het dossier in een stroomversnelling gekomen", vertelt schepen van Openbare Werken Ives Lambrecht (Eendracht). "In 2006 volgde dan de opmaak van een startnota. Nu is de opmaak van het ontwerp eindelijk begonnen. Dat alles zo lang aansleept, is het klassieke verhaal van de bureaucratie. Los daarvan duurde het ook even voor het Agentschap Wegen en Verkeer de grondverwervingsdossiers af had. Tot slot moest alles worden afgestemd met Aquafin, omdat er tegelijkertijd ook rioleringswerken plaatsvinden."





Vorig jaar is al een klein deel van het traject afgewerkt. De Gentstraat in Meulebeke kreeg tussen de Zuid-Australië- en Meentakstraat al het eerste deel van het fietspad. "In een volgende fase - rond 2021 - komt het traject tussen Meulebeke en de Verre Ginste in Oostrozebeke aan bod", vertelt Gert Logier van studiebureau Sweco. "De aanleg van het fietspad tussen Oostrozebeke en Dentergem kan dan in een derde fase rond 2022 van start gaan."





Bomenstrook

Van aan de grens met Oostrozebeke tot de kruising met de Tijputstraat krijgt de Meulebekesteenweg een fietspad dat door een bomenstrook van de straat gescheiden is. "Dat houdt in dat we aan de noordzijde een gracht moeten dichtgooien en die net buiten het pad opnieuw aanleggen", vervolgt Gert. "Daar komen ook wat grondverwervingen bij kijken. De weg behoudt zijn bestaande breedte, maar door de aanleg van de bomenstrook ontstaat een optisch effect en zal het verkeer er automatisch trager rijden. Vanaf de Tijputstraat komen er een stuk met middengeleider en een aanliggend fietspad. In het centrum, tussen de kruisingen met de Burgemeester Spiessensstraat en de Statiestraat, komen er okergele fietssuggestiestroken met op de meeste plaatsen parkeerstroken aan beide kanten van de weg."





Infomarkt

AWV en de gemeente gaven de inwoners donderdagavond al een inkijk tijdens een druk bijgewoonde infomarkt in het JOC in Dentergem. De meesten zijn tevreden. "Het is een van de gevaarlijkste banen voor fietsers, alleen verongelukken ze er nooit, omdat ze die weg wijselijk mijden", vertelt buurtbewoner Bart Vermeersch. "Mijn kinderen laat ik er nooit fietsen, maar daar komt straks dus verandering in. Dan kunnen we ook eens veilig met de fiets naar het centrum."





Broodroof

De landbouwers langs het traject zien het minder rooskleurig. "Pure broodroof", klinkt het bij een van hen. "Tien meter van onze akkers wordt onteigend en dat allemaal omdat er een bomenstrook bij komt. We zijn niet tegen een fietspad, maar dat kon toch allemaal eenvoudiger? Die bomen zullen straks bovendien moeilijkheden met zich meebrengen als we met onze landbouwvoertuigen de weg op moeten. Ik hou mijn hart al vast." AWV sust. "Die mensen krijgen daar uiteraard een compensatie voor", klinkt het.