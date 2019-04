Moeder die haar dochter (13) en zoon (12) dagen alleen achterliet terug thuis, haar kinderen worden opgevangen Alexander Haezebrouck

20 april 2019

07u25 1 Dentergem Mama Anouschka L. uit Wakken is sinds vrijdagvoormiddag terug in het land nadat donderdag brand was uitgebroken in haar woning. Haar 13-jarige dochter en 12-jarige zoon verbleven sinds woensdag alleen in het huis omdat zij drie dagen samen met haar vriend, die vrachtwagenchauffeur is, in Duitsland vertoefde.

Op het moment van de brand, die in de garage uitbrak, was enkel het meisje aanwezig in het huis. Zij kon ontkomen, maar werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis, waar ze ook de nacht doorbracht. De woning is onbewoonbaar verklaard. Haar broertje werd opgevangen in het begeleidingstehuis Oranjehuis in Kortrijk. Het meisje werd vrijdagmorgen ook naar daar overgebracht. Vrijdagmorgen kwam hun moeder dus terug van haar tripje, in de tuin vond ze ook één van hun honden terug die sinds de brand spoorloos was.