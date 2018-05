Minivoetbaltornooi FC Dak-Loos verhuist 18 mei 2018

Het minivoetbaltornooi van F.C. Dak-Loos vindt voortaan eind mei en niet meer in het tweede weekend van juli plaats. Op zaterdag 26 mei is het opnieuw zo ver en kunnen 24 ploegen het tegen elkaar opnemen in de F.C. Dak-Looscup. Inschrijven kost 70 euro (inclusief waarborg en LO-verzekering). Op zondag 27 mei is er 'Ploeg van 't stad', een tornooi met slechts 12 ploegen. Dezelfde prijs geldt. Voetballen gebeurt niet langer op de oude voetbalterreinen van KFC Wakken, maar wel op het veld van ZK Dentergem. "We konden deze terreinen enkel vlak na het seizoen gebruiken omdat er moet ingezaaid worden voor het volgende seizoen", aldus Brian Demaeght. 'Vandaar ook de verhuis van datum. Inschrijven kan via





fcdakloos@gmail.com. (VDI)