Minivoetballers voor lokale competitie gezocht

VDI

16 januari 2019

13u25

Bron: VDI 0

De Minivoetbalcompetitie Kern Zuidwest-Vlaanderen is op zoek naar minivoetballers en –ploegen voor hun zaterdagcompetitie in het seizoen 2019-2020. De matchen in de sporthal van Markegem vinden altijd plaats op zaterdagnamiddag en je kan daarin zelf je wedstrijduren bepalen. Minivoetbalkwaliteiten zijn een pluspunt. Meer info bij www.kernzuidwestvlaanderen.be.