Mikadoschool steunt Rode Kruis 18 mei 2018

De kinderen van de Mikadoschool hebben zich massaal ingezet voor het Rode Kruis. Het jaarthema op school is 'Een school met een hart'. Er vonden reeds tal van activiteiten plaats die daar in het teken van stonden, met onder meer steunacties voor een gezin uit Sri Lanka. Om alles af te ronden volgde er een slotspektakel in samenwerking met het Rode Kruis. Ze moest zoveel mogelijk bloeddonoren warm maken om bloed te gaan geven. Ze slaagde er in 167 mensen te overtuigen. De tweede opdracht was om de school rood te doen kleuren en ook dat element lukte. Als beloning kwam Wim Soutaer er optreden.





(VDI)