Met 2,6 promille tegen vitrine 02 maart 2018

Een jonge automobilist heeft voor de politierechtbank in Kortrijk een rijverbod van één maand en een boete van 1.600 euro opgelopen. Na een fuif in het centrum van Dentergem stapte Mathias V. met 2,6 promille alcohol in het bloed toch in zijn bestelwagen. Wat later kwam hij echter in de Deinzestraat tegen de vitrine van een kapsalon terecht. "Maar ik had niets gevoeld en reed inderdaad naar huis", klonk het. De politierechter geloofde niet dat hij van de botsing en de vernieling van de vitrine niets had gevoeld. Ze veroordeelde hem toch voor vluchtmisdrijf én alcoholintoxicatie. Dankzij een getuige kon hij snel geïdentificeerd worden. (LSI)