Marc supportert in finale Homo Universalis 13 juni 2018

Marc De Maeght (62) uit Dentergem is vandaag te zien in de grote finale van de Homo Universalis: niet als speler, maar als supporter. In de gelijknamige rubriek van Iedereen Beroemd op Eén raakte hij bij de laatste tien van honderd kandidaten die sinds eind januari aan het knotsgekke spel meededen. Een proef waarbij hij zonder handen een kers in een slagroomtaart moest zoeken, nekte hem. De gepensioneerde vakbondsmedewerker kreeg als aandenken een geheugenstick met alle afleveringen van de rubriek mee naar huis. Eerder verlieten ook al Johan Verhaeghe uit Pittem en Kathy Deschuymere uit Ooigem de quiz met de gekke opdrachten. (VDI)