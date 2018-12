Mandelstraat krijgt buurtparking Valentijn Dumoulein

03 december 2018

De gemeente koestert plannen om een buurtparking in de Mandelstraat aan te leggen. Ze gaat daarvoor een perceel omvormen dat nu in het woongebied aan de rand van de kernbebouwing van Wakken ligt en aan de zuidkant van de Mandelvallei paalt. De parking komt aan de oostzijde van de Mandelstraat, dicht bij het kruispunt met de Molenstraat. “Doel van de buurtparking is de verkeersveiligheid in de bebouwde kom bevorderen”, stipt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) aan. “We willen ook de bereikbaarheid verbeteren en een snelheidsremmend creëren en meer plaats bieden aan voetgangers, fietsers en gebruik van het openbaar vervoer. Parkeren in de Mandelstraat wordt niet langer toegelaten, maar compenseren we met de aanleg van de nieuwe buurtparking.

Oppositiepartij Focus8720 stelt zich vragen bij de veiligheid van het plan. “Ter hoogte van de school wordt de weg smaller en ontstaat er een trechtergevoel. De wagenfile zal dan ook groter worden”, stipt Veerle Cannie aan. Haar partij onthield zich uiteindelijk op het punt.