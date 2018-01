Mandeldal organiseert tiende Leffeloop 24 januari 2018

Joggingclub Mandeldal organiseert op zondag 28 januari voor de tiende keer zijn Leffeloop aan de sporthal van Markegem. "Als het weer meezit, verwachten we opnieuw zo'n duizend lopers en wandelaars", zegt Mieke Dedeyne.





De Leffeloop is ondertussen een sportklassieker geworden in groot-Dentergem. "De formule en het parcours blijven hetzelfde", zegt Dedeyne. "Tussen 13 en 17 uur lopen de deelnemers rondjes aan de sporthal. Voor elk rondje van anderhalve kilometer dat ze succesvol afleggen, krijgen ze een waardebon voor een flesje Leffe. Je kan tien waardebonnen verzamelen." Kinderen lopen voor frisdrank. Meer info en inschrijvingen via www.leffeloop .be.





