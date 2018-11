Man voorwaardelijk vrij na steekpartij in eigen pitazaak 21 november 2018

Een 27-jarige man uit Wakken is gisterenmorgen door de Brugse raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten na een steekpartij in z'n eigen pitabar.





B.K. kreeg het op 18 september aan de stok met het slachtoffer in z'n zaak in de Markegemstraat. De man greep een mes en stak M.L. (29) neer. De twintiger werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar was snel buiten levensgevaar. K. bekende dat hij uithaalde met het mes. Hij zou eerder al enkele conflicten gehad hebben met het slachtoffer, dat naar verluidt met een drugsverslaving kampt.





"De man was zelf ook zwaar dronken", zegt Walter Van Steenbrugge, de advocaat van B.K. Zijn cliënt mocht gisteravond de gevangenis verlaten, maar zal zich later wellicht nog voor de rechtbank moeten verantwoorden. (SDVO)