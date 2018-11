Man belandt met rolstoel in de gracht 14 november 2018

02u23 0

In de Kapittelstraat, een smalle verbindingsstraat tussen de Gottemstraat en de Wontergemstraat in Dentergem, belandde gisteren iets voor de middag een man in een elektrische rolstoel in de gracht.





"Het was een beetje glibberig en mijn man week uit voor een auto die wou passeren", zegt Agnes Spriet (84), de echtgenote van Wilfried Nemegeer (86). Het bejaarde koppel woont in de Kapittelstraat. "Wellicht is hij iets te ver uitgeweken en daardoor gedeeltelijk in de gracht gekomen. Het was iemand uit de buurt die dat opmerkte. De brandweer is gekomen om mijn man en de rolstoel uit de gracht te halen. Geen van beide mankeert iets, maar het water stond wel in zijn schoenen." (VHS)