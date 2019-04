Mama zit met vriend in Duitsland en laat twee tienerkinderen drie dagen alleen thuis. En net dan breekt er brand uit... Meisje afgevoerd met rookintoxicatie na zware brand in garage Alexander Haezebrouck

18 april 2019

21u00 67 Dentergem In een woning langs de Oostdreef in het West-Vlaamse Wakken (Dentergem) is donderdagnamiddag omstreeks 17 uur brand uitgebroken in de garage. Twee jonge tienerkinderen, van 12 en 13 jaar oud, bleven drie dagen alleen thuis. Het meisje werd afgevoerd naar het ziekenhuis met rookintoxicatie. “Ze wilde terug naar binnen lopen voor een hond, maar we hebben haar tegengehouden”, vertelt buurtbewoonster Sarah Callens.

“We zagen plots een hevige rookontwikkeling en het meisje van het gezin liep buiten”, vertelt buurtbewoonster Sarah Callens die net met haar twee kinderen naar het kapsalon van Grace Boone kwam, dat recht tegenover het getroffen huis ligt. “We hebben meteen de hulpdiensten verwittigd. Het meisje liep buiten en was erg onder de indruk, haar broertje was blijkbaar net buiten gaan spelen. Ze was op het moment van de brand alleen thuis toen ze plots rook zag binnenkomen in de woonkamer via de garage. Ze is naar buiten gelopen, maar wou opnieuw naar binnen gaan om een hond te halen. We hebben haar gelukkig kunnen tegen houden.” De hond die het meisje wou gaan halen is ondertussen spoorloos. Vermoedelijk is die tijdens de brand weggelopen.

Drie dagen alleen

Het meisje is wel afgevoerd naar het ziekenhuis met rookintoxicatie. De moeder was woensdag vertrokken met haar vriend naar Duitsland en zou normaal vrijdag terugkomen. De jonge tienerkinderen bleven dus drie dagen alleen thuis. “De brand is ontstaan in de garage en zorgde voor heel zware rook”, vertelt majoor Lieven Rijckaert van de hulpverleningszone Midwest. “We hadden het vuur wel meteen onder controle. Vooral de garage liep zware brandschade op, maar ook de hele woning liep rookschade op tot op zolder en is onbewoonbaar.” Vermoedelijk ontstond de brand door een elektrisch defect in de garage.

Opvang gezocht voor de kindjes

De sociale dienst van de politie zocht donderdagavond naar een opvangplaats voor de kinderen. De moeder had hen voor drie dagen alleen thuis gelaten in hun huurwoning terwijl zij met haar vriend in Duitsland vertoeft. “Het is niet duidelijk of ze ook meteen huiswaarts kan keren”, vertelt burgemeester Koenraad Degroote (N-VA). “Opvang vinden voor twee kinderen is niet zo simpel, want je kan hen niet zomaar alleen in een woning steken. De mama helpt wel mee om telefonisch een oplossing te vinden.” Volgens de buurtbewoners gaat het om een gezin dat erg afgesloten leeft. “Niemand heeft hier echt contact met hen. Alles is altijd afgesloten en ze komen bijna nooit buiten. Er staat ook wel vaker politie aan de deur bij hen.” In België is geen wettelijk kader voorzien dat zegt vanaf welke leeftijd je kinderen alleen thuis kan laten. Volgens deskundigen kan je een kind van 12 jaar drie uur alleen laten overdag en een kind van 16 één nacht alleen thuis laten. Instanties zoals het Kinderrechtencommissariaat nuanceert dat wel. “Dat is echt afhankelijk van kind per kind”, zegt Hilde Cnudde van het Kinderrechtencommissariaat. “Sommige kinderen zijn daar sneller klaar voor dan anderen.”