Lezing over brood in Pax 09 november 2018

De Cultuurraad en gemeente organiseren op maandag 19 november in het kader van e Week van de Smaak om 19.30 uur de lezing Meel.Bakker.Brood in zaal Pax. Professor emeritus Peter Scholliers vertelt alles over de betekenins van brood in de Europese geschiedenis sinds 1800. Tijs Van Canneyt van ExtraBrood weet als geen ander wat goed brood is. Zijn stokpaardje is desembrood. Hij komt ook zijn kennis delen. Inschrijven kan via cultuurfunctionaris@dentergem.be of 051/57.55.14. Meer info: www.dentergem.be/brood. (VDI)