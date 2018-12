Leden adviesorgaan gezocht VDI

17 december 2018

21u40

Bron: VDI 0

De gemeente gaat op zoek naar nieuwe leden voor zijn adviesorgaan. Tot op heden bestonden er twee adviescomités voor het beheer van de ontmoetingscentra in de gemeente. Enerzijds het comité JOC-PAX en anderzijds het comité Hondius-Leieheem. Het is de bedoeling om in 2019 tot een allesomvattend adviesorgaan te komen. Er zal een voorstel voor een nieuwe structuur uitgewerkt worden. Met het oog op de voorbereiding ervan, richt de gemeente zich tot verenigingen die veelvuldig gebruik maken van deze ontmoetingscentra. Indien u een geschikte afgevaardigde hebt in uw rangen om in de nieuwe structuur te zetelen, gelieve dit te melden via cultuurfunctionaris@dentergem.be of 051 57 55 14 voor eind januari 2019. De kandidaturen zullen nadien onderzocht worden.

Meer over politiek