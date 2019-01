Laatste bevoegdheden Dentergems schepencollege verdeeld

VDI

09 januari 2019

14u33

Bron: VDI 0

Op het eerste schepencollege van de nieuwe legislatuur heeft burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht) de laatste bevoegdheden voor zijn schepenen verdeeld. Het gaat om bevoegdheden die door het wegvallen van een vijfde schepen herverdeeld moeten worden.

Philip Vanhaesebrouck, al verantwoordelijk voor Financiën en Sport, krijgt er Toerisme en Ondernemen bij. De burgemeester zelf volgt voortaan Cultuur op. Schepen Yves Lambrecht had al Openbare Werken in zijn portefeuille en krijgt er ICT en Communicatie bij. Landbouw- en milieuschepen Rita Delmotte mag zich voortaan ook over Welzijn buigen.

Eerder raakte al bekend dat Bart De Keukeleire Onderwijs en Jeugd opvolgt en ook voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst wordt.