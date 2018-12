KVLV maakt kerststukje Valentijn Dumoulein

05 december 2018

10u29 0

KVLV organiseert op woensdag 12 december om 19.30 uur een workshop om zelf kerststukjes te maken. Dat gebeurt met lid Angelique Deley van ‘t Blommeke. Dit jaar wordt het tafelversiering. De workshop gaat door bij Angelique in de Marialoopstraat 4. Inschrijven is verplicht en dat voor 9 december via Els op 0476/907.916. Zelf mee brengen: een mes, snoeischaar en een vod.