KVLV maakt avondwandeling

10 januari 2019

De KVLV start het nieuwe jaar op vrijdag 18 januari om 19.45 uur met een avondwandeling. Dit keer blijven ze in eigen streek met een ‘stikkedonkerwandeling’ in Wakken. Op de route liggen verharde wegen en wandelpaden. Hoge hakken zijn afgeraden omdat de route al eens langs landelijke wegen durft slingeren. Goede stapschoenen, een fluojasje en een zaklamp zijn aangeraden. Het wordt een tocht van zes kilometer. Onderweg wordt een stop ingelast om het energie op peil te houden. Reserveschoenen na de wandeling zijn handig. De avond eindigt in het ‘Kasteelke’ op de Wapenplaats in Wakken. Op het menu staan tomatensoep met balletjes, kalkoenpavée archiduc en appeltaart met crumble. Leden betalen 25 euro, niet-leden 30 euro. Inschrijven kan nog tot dinsdag 15 januari bij Els op 0476/90.79.16.