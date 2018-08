Kunst in archief, oude pastorie en Baliekouter 31 augustus 2018

Naar aanleiding van de Kunstzomer Leiestreek kan je op zondagen 2 en 9 september gratis kunstwerken bewonderen in Dentergem. In het archiefgebouw in de Baljuw Vermeulenstraat exposeren Carl Bevernage, Lyndsay Samyn en Anja Brugghe. In Wakken kan je in de Oude Pastorie bij de Wapenplaats kijken naar werk van Arlette Carrein en Gilbert Hauspie. Die laatste twee exposeren ook in de Baliekouter, samen met Claudio Feldman en Greta Sabbe. De werken zijn van 14 tot 18 uur te bezichtgen. (VDI)