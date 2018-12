Koenraad Degroote legt voor zesde keer de eed af als burgemeester

Koenraad Degroote legde deze morgen om 10 uur opnieuw de eed af als burgemeester van Dentergem. Hij is al sinds 1989 burgervader van Dentergem en mag zich opmaken om aan zijn zesde ambtstermijn met de sjerp te beginnen. Degroote haalde 2.255 voorkeurstemmen en is daarmee de best scorende politicus van Dentergem.

Zijn partij Eendracht haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen, net zoals in 2006 en 2012, twaalf zetels. Pas bij de eerste vergadering van het schepencollege deze week worden alle bevoegdheden definitief verdeeld. Vast staat dat Bart De Keukeleire en Yves Lambracht aan boord blijven. Rita Delmotte en Philip Vanhaezebrouck geven gaandeweg hun mandaat door.