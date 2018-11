Klavertje Vier zamelt 15.681 euro in met benefiet 27 november 2018

Toneelgroep Klavertje Vier uit Markegem heeft een geslaagd benefiet georganiseerd voor het Kinderkankerfonds van het UZ Gent. Er was een eetfestijn en in de namiddag koffie met taart, gevolgd door een bingonamiddag.





Het evenement was met achthonderd deelnemers volzet en bracht 15.681,15 euro in het laatje. "Een prachtig resultaat dat te danken is aan de deelnemers, maar ook aan de sponsors, de vrijwillige taartenbakkers en vooral de vele helpende handen van onze toneelvereniging", zegt de organisatie.





(SVR)