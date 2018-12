Kerstvieringen in de kerk VDI

24 december 2018

In elke parochie van de federatie Dentergem is er op 24 op 25 december een kerstviering. Op maandag 24 december is er om 16.30 uur een misviering in de kerk van Oeselgem. De jeugdharmonie zorgt voor de muziek. Om 18 uur volgt een viering in de kerk van Markegem., met klarinetmuziek. Middernachtsmissen zijn in Groot-Dentergem niet aan de orde, maar op Kerstdag zelf kan je om 9 uur al een eucharistieviering in Wakken volgen. Om 10.30 uur volgt dan een misviering in de kerk van Dentergem, met het Sint-Stefanuskoor.