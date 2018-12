Kerstconcert in OLV- en Sint-Stefanuskerk VDI

10 december 2018

Op zaterdag 15 december organiseert de parochiefederatie Heilige Clara om 20 uur een kerstconcert in de OLV- en Sint-Stefanuskerk. Dertig leden van het koor Per Voce uit Heule zingen er samen met het Banjo-orkest uit Menen. Per Voce is een gemengd koor met Bernard Demeyere als dirigent. ZE brengen gospel, Franse chansons, Engelse klassieke liedjes en uiteraard kerstliederen. Het Banjo-orkest werd in de jaren ’50 opgericht. In 2007 kenden ze nog een doorstart. Het orkest gaf tal van optredens in binnen- en buitenland. Het orkest bestaat uit muzikanten met banjo’s, blazers, een ritmische sectie en zangers. Na het concert is er een ontmoeting met gratis drankje in het JOC in de Wontergemstraat. Kaarten kosten 8 euro en kinderen jonger dan twaalf jaar mogen gratis mee. Kaarten kopen kan via Rita Delaere via 0475/35.89.88.